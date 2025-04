Duelo saudita na Champions da Ásia é ótimo resumo sobre Firmino e Neymar

Havia uma coisa em comum entre os dois clubes. Ambos estavam vivos e com as melhores campanhas da Champions League asiática, e Firmino, no Al Ahly, e Neymar, no Al Hilal, continuariam normalmente inscritos para jogar a competição continental.

Neymar imediatamente começou a negociar a saída do Al Hilal. Passou um ano e meio no clube e jogou meia dúzia de minutos. Veio para o Santos, onde o tempo mostrou que Jesus tinha razão - estava sem condições físicas. Já Roberto Firmino, apesar de ter sido alvo de especulações, ficou lá na Arábia Saudita, trabalhando.

Nesta semana, chegaram as fases decisivas da Champions asiática, e Jaissle resolveu dar a titularidade a Firmino. Ele fez um gol nas quartas de final e um gol hoje, na vitória por 3 a 1 do Ahly sobre o Hilal (que não tinha Neymar, claro). Jogou muito. Mostrou quem é e quem sempre foi, um trabalhador. Sem choro, sem mimimi, sem reclamações.

No sábado, o Al Ahly jogará sua terceira final continental (perdeu as outras duas, em 1986 e em 2012). Vai enfrentar ou o Al Nasr, também da Arábia, de Cristiano Ronaldo, outro trabalhador, diga-se, ou o Kawasaki Frontale, do Japão. Já o Al Hilai, que é o maior campeão da Ásia (com quatro títulos), vai acabar a temporada de mãos vazias. Se tivesse Neymar, mesmo que por poucos meses, talvez a história tivesse sido diferente.

O Al Hilal tampouco terá Neymar no Mundial de Clubes da Fifa. Sequer sabe se terá Jorge Jesus, que além de perder tudo na temporada ficará sem o sonho de assumir a seleção brasileira. De time imbatível, recordista de vitórias na história do futebol, a um time sem títulos.

Em 2017, quando Neymar deveria estar vivendo seu auge técnico, ele escolheu sair do Barcelona para ir ao PSG. Virou o reizinho do universo. Em 2018, chegou à Copa do Mundo e jogou sua imagem no lixo com aquele monte de cai-cais. Em 2018, o melhor jogador brasileiro na Europa era Roberto Firmino. E ele passou a Copa no banco de reservas, fora de sua posição. Aliás, em 2022 Tite inexplicavelmente deixou Firmino, que havia se recuperado de seguidas lesões, fora da Copa. Neymar se machucou (para variar) e a seleção não tinha um facilitador no elenco, um meia-atacante capaz de dar dinâmica ao jogo.