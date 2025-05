Firmino, herói improvável, e Kane, eterno pé frio, lavam a alma com títulos

Roberto Firmino começou o ano sendo retirado da lista de inscritos do Al Ahly para a temporada saudita. Ele foi a primeira grande contratação do clube, em julho de 2023, após não ter o contrato com o Liverpool renovado. Nunca se deu muito bem com o treinador alemão Matthias Jaissle e foi parecendo cada vez mais perto de um fim de carreira melancólico. Teve o nome especulado em clubes do Brasil e da Inglaterra, mas ficou lá na Arábia Saudita.

Poderia ter sentado no contrato milionário, que só acaba no meio do ano que vem. Mas não. Trabalhou quieto, mesmo fora dos jogos do Saudita. Firmino virou um devoto religioso cinco anos atrás e hoje é pastor. Apoiou-se na religião e na família, atravessou o momento e, quando chegou a hora da Champions League asiática - onde seguia inscrito -, foi premiado e escalado como titular por Jaissle. Foi possivelmente o melhor jogador dos três duelos, quartas, semi e final, com dois gols e três assistências no total. Com a tarja de capitão no braço, levantou o troféu.

Uma reviravolta inacreditável, surreal, de um cara que é mesmo iluminado. Por onde passou, teve de se equilibrar nas gangorras da vida e sempre sobreviveu aos baixos, que invariavelmente vieram antes dos altos. Firmino foi o herói altamente improvável do título do Al Ahly.

Já Harry Kane, coitado, foi campeão com o Bayern. Finalmente, conquistou um título, o primeiro da carreira. Mas... coitado? Bem, é jeito de falar. O pé frio de Kane é incorrigível, é impossível de esquentar.

O cidadão chegou ao Bayern na temporada passada e conseguiu participar da primeira vez em 12 anos em que o gigante ficou sem um título sequer. Neste ano, o título da Bundesliga era inevitável. Mas Kane levou um amarelo na rodada anterior e não podia participar da partida de sábado, contra o Leipzig. Os companheiros faziam a parte deles e venciam o jogo, quando Kane desceu das tribunas ao pé do campo para comemorar. Adivinhem. Adivinharam? Gol do Leipzig nos acréscimos, e nada de título. No domingo, uma vitória do Bayer Leverkusen empurraria a decisão para o fim de semana que vem, que é o que possivelmente os torcedores do Bayern e o próprio Kane mais queriam. Mas, adivinhem de novo. O Leverkusen empatou.

E o Bayern de Munique foi campeão da maneira mais deprimente que se pode ser: sem jogar. Sim, Kane comemorou, tirou fotos com o troféu, postou no Instagram a celebração cantando "We Are The Champions". Deve estar feliz, claro. Mas vamos combinar, né? É pé frio demais o homem. Até para ganhar título, ele é pé frio.