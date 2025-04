Depois do vulcão, o apagão: Barcelona-Inter volta a ter drama no transporte

A preocupação com o transporte é apenas um molho a mais para o drama nerazzurro. A Inter vive seu pior momento na temporada e vem de três derrotas seguidas - um 3 a 0 diante do Milan na semifinal da Copa da Itália e derrotas para Bologna e Roma que a tiraram da liderança da Série A. O time está esgarçado física e mentalmente. Já sabe que não terá Pavard para a ida em Barcelona, mas talvez possa recuperar Thuram, que foi ausência nas três derrotas. A Inter não pôde poupar ninguém dos jogos citados, pela óbvia necessidade de vitória nas outras frentes, sem olhar para a Champions.

O Barcelona também vive um momento de esgarçamento físico e, no sábado, precisou jogar uma dura prorrogação contra o Real Madrid, para ficar com o título da Copa do Rei. A diferença óbvia é o estado de espírito. A Inter está diante de uma temporada inteira jogada no lixo por causa de uma semana horrorosa. Já o Barça garantiu um título, está com a mão em outro e, assim como em 2009 e 2015, busca a tríplice coroa.