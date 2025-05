'Jeitinho' da Fifa pode fazer vida do Flamengo bem mais dura no Mundial

Nesta quinta-feira, o América começa a disputa das quartas de final contra o Pachuca, em busca do tetracampeonato nacional. No México, o campeonato nacional é disputado em turno único, com mata-mata a partir das quartas. Apesar de o Toluca ter feito a melhor campanha, o América, com a segunda, é considerado o favorito para ficar com o título e é reconhecidamente o melhor time do país. O León, diga-se, entrou com a sexta posição e também está nas quartas, onde vai enfrentar o Cruz Azul.

Jardine, campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, chegou ao México pelo humilde San Luis, em 2022. Fez grande campanha, chamou a atenção do grandalhão América e virou ídolo. O Botafogo tentou contratá-lo no início do ano, mas Jardine preferiu seguir no América.

O Los Angeles FC, que não é o Galaxy, chama menos a atenção. Neste caso, talvez a entrada do LAFC no lugar do León seria até benéfica ao Flamengo. Está no meio da tabela da MLS americana e tem como destaques os veteraníssimos franceses Lloris e Giroud. O jogo do Flamengo contra América ou LAFC será em Orlando, portanto bem longe da Califórnia e em uma cidade de comunidade brasileira gigantesca. Então o grande desafio é mesmo o técnico (caso passe o América), não o ambiente.

A exclusão do León se deu porque o time é propriedade do mesmo grupo que é dono do Pachuca, que também está no Mundial. A Fifa não aceitou as explicações mexicanas, entendeu que um comando único controla os dois clubes e decidiu excluir um deles. O Tribunal Arbitral, em Lausanne (Suíça), referendou hoje a decisão da Fifa.

"Foi uma sentença dura, os rivais eram influentes, a pressão, intensa, e os interesses, muito altos", lamentou-se o León em comunicado que acabou de forma enigmática. "Sabemos que um clube deve nos substituir no Mundial de Clubes e desejamos que os valores esportivos sejam honrados e respeitados, que não possam ser vendidos nem comprados".

O "jeitinho" da Fifa se deu justamente na escolha do substituto. Pelo regulamento do Mundial, nenhum país pode ter mais de dois representantes, a não ser que times do mesmo país tenham sido campeões continentais. O Brasil tem quatro representantes porque times brasileiros ganharam as últimas quatro Libertadores. Mas a Inglaterra, por exemplo, só tem Manchester City e Chelsea. Liverpool e Arsenal ficaram fora do Mundial, mesmo com um ranking Uefa muito superior aos de Red Bull Salzburg, Benfica ou Juventus. O mesmo se deu com os espanhóis. O Real Madrid entrou como campeão da Champions, o Atlético de Madrid por ter ranking superior ao do Barcelona, e o time catalão ficou fora.