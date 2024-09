Corinthians renasce porque encontrou um jogador que poucos têm

Raphael Veiga foi parar na seleção brasileira pelo que fez no Palmeiras. É um jogador de chegada e chute a gol. Não precisa ser driblador, não precisa ser brilhante, o que precisa é gerar situações efetivas para o time. Pois bem. O Corinthians encontrou o seu Veiga. É o argentino Garro.

Ele foi a diferença da eliminatória contra o Juventude. E, no eventual confronto contra Flamengo (provável) ou Bahia (improvável) na semifinal da Copa do Brasil, será novamente o ponto focal do ataque corintiano.

O Corinthians sobreviveu ao confronto no Sul, quando talvez tenha faltado ambição ao Juventude, e resolveu a vida em Itaquera já com outro ânimo, outro astral. Mas não adiantaria festa, pressão, fogos de artifício, se não tivesse bola sendo jogada. É claro que os reforços ainda mais recentes têm sido surpreendentemente bons: Hugo (apesar da noite ruim), André Ramalho, o herói, Charles, Thales Magno. E é possível que Carrillo e Memphis Depay ajudem também. Mas a diferença está em achar um meia capaz de gerar jogo.