Por que o SBT não terá jogo da Champions League na última rodada hoje

A última rodada da Champions League em sua fase de liga, a primeira edição do novo formato, terá nada menos que 18 jogos simultâneos hoje às 17h (horário de Brasília), mas nenhum exibido em TV aberta. O SBT, emissora que detém os direitos da competição nesta mídia, só retorna ao campeonato no próximo dia 11 de fevereiro com as transmissões dos playoffs.

Isso acontece porque o SBT transmite atualmente a competição por meio de um acordo de sublicenciamento com a Warner Bros. Discovery., empresa que é dona da TNT Sports e comprou a exclusividade total da competição na licitação realizada pela Uefa em 2023. Nesse acordo, apenas jogos às terças-feiras estão contemplados.

Como a Champions League tem a necessidade de realizar as 18 partidas da última rodada na fase de liga de forma simultânea, para evitar possíveis combinações de resultados, prática bastante comum em competições no futebol, principalmente naquelas em que há classificações gerais, como vemos sempre no Brasileirão e nas ligas europeias, e o dia escolhido foi a quarta-feira, o SBT ficou sem futebol.