SBT garante vice-liderança no RJ com exibição de derrota do Vasco na Sula

O SBT garantiu a vice-liderança na audiência do Rio de Janeiro ontem com a transmissão de Lanús 1 x 0 Vasco, jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, a emissora marcou média de 8,1 pontos, superando a Record com 65% de vantagem.

Na faixa entre 21h30 e 23h23, a terceira colocada marcou 4,9 pontos. O SBT teve 13,4% de participação sobre o total de televisores ligados, além de alcançar pico de 10 pontos de audiência na região metropolitana do RJ.

O resultado do jogo, porém, complicou o Vasco na disputa da Sula, já que a equipe caiu para o terceiro lugar no grupo a apenas uma rodada do fim da fase. Foi a estreia de Fernando Diniz no comando da equipe vascaína.