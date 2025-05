ESPN alcança 1 milhão com Barcelona x Real e lidera audiência na TV paga

A ESPN liderou a audiência entre os canais de TV paga no último domingo (11) com a transmissão exclusiva do clássico Barcelona x Real Madrid, que teve vitória da equipe catalã em um jogo emocionante por 4 a 3, resultado que deixou praticamente encaminhada a conquista do título espanhol nesta temporada.

De acordo com dados obtidos pela coluna, a exibição de 'El Clásico' alcançou praticamente 1 milhão de espectadores no target total de indivíduos, 11 vezes mais audiência que o segundo colocado no ranking geral da TV por assinatura.

O jogo foi transmitido com equipe completa in loco em Barcelona, com narração de Fernando Nardini, comentários de Paulo Calçade e reportagens de André Linares e Gustavo Hofman. Com a vitória, o Barça abriu sete pontos de vantagem sobre o Real na tabela, restando apenas mais nove em disputa.