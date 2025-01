TNT Sports terá retorno de mosaico para rodada com 18 jogos na Champions

A TNT Sports vai voltar a usar o "Mosaico da Champions" na internet com a chegada da última rodada fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na próxima semana. Com a realização de 18 jogos simultâneos de maneira inédita, a marca resgatou o formato que será exibido no streaming Max, com imagens de todas as partidas, e no YouTube, sem imagens dos duelos, mas com a mesma cobertura em áudio.

Até a temporada passada, a Champions League tinha fase de grupos e a última rodada era desmembrada em terça e quarta-feira. Neste ano, porém, com a adoção do modelo de liga, com os 36 participantes formando uma única classificação (apesar de cada time fazer apenas oito duelos neste estágio da competição), foi necessário implantar a simultaneidade dos duelos, como já acontece em campeonatos como o Brasileirão.

Na Max, Octavio Neto vai comandar a janela de transmissão do 'Mosaico da Champions' ao lado de dois convidados que ainda serão anunciados. A ideia será reagir aos lances e apresentar o que de mais importante estiver acontecendo na rodada decisiva. Dos 36 times, oito vão garantir vaga diretamente nas oitavas de final, enquanto outros 16 vão se classificar para um playoff anterior. Todos os assinantes da plataforma terão acesso ao programa sem custo adicional.