Leifert faz boa estreia no SBT com jogo maluco que teve cara de videogame

Novo narrador do SBT nas transmissões de futebol, o ex-global Tiago Leifert estreou hoje na emissora da família Abravanel com um jogo bastante maluco na Champions League. O duelo entre Benfica e Barcelona teve gols bizarros, falhas, e deu ao jornalista a chance de emplacar seu primeiro grito de 'gol' na nova casa com menos de dois minutos, que só abriu espaço para um 5 a 4 histórico para o time espanhol.

No geral, com um jogo maluco, a boa parceria com Mauro Beting (que os fãs de games podem considerar como uma união entre o narrador histórico do antigo 'FIFA' com o comentarista histórico do antigo 'PES' - hoje eFootball), e uma adaptação rápida ao estilo do SBT, a estreia de Leifert pode ser considerada como bem-sucedida.

Impossível não relacionar, ainda que de brincadeira, a quantidade de gols que Leifert narrou hoje (nove) às partidas típicas do videogame, sempre com placares altos, viradas e um gol decisivo no último lance. Quem jogou por anos a franquia da EA Sports, como este colunista, se sentiu completamente em "casa".