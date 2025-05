Globo e CazéTV acertam com DAZN para transmitir 100% do Mundial de Clubes

A nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, também conhecida no Brasil como 'Super Mundial', vai ser transmitida integralmente pelas plataformas Globo e pela CazéTV no país. As duas empresas fecharam um acordo com DAZN para modificar os contratos acertados anteriormente, que previam pacotes de jogos, e poderão exibir as 63 partidas da competição ao vivo.

De acordo com apuração da coluna, a Globo vai usar o sportv para transmitir o pacote completo, mantendo a TV Globo como o canal aberto para jogos dos brasileiros e outras partidas importantes, como a final no dia 13 de julho, mas agora podendo escolher as partidas que quiser entre os 63 duelos.

A CazéTV vai exibir todos os jogos de graça no YouTube e demais plataformas que levam o canal produzido pela LiveMode em parceria com o streamer Casimiro Miguel. Ou seja, deverá ser a opção gratuita mais abrangente em jogos que a Globo optar por deixar apenas no sportv.