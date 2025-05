'Isso é Várzea': TV Globo terá especial em SP sobre futebol da periferia

A TV Globo vai exibir no próximo sábado (17) para São Paulo o programa 'Isso é Várzea', conteúdo especial de 40 minutos sobre o futebol das periferias da região metropolitana.

A atração tem apresentação de Luiz Teixeira e Alessandro Jodar e vai contar com reportagens especiais sobre a várzea.

A família Magnólia, que comanda o Unidos do Taboquiense, em Embu das Artes, a história do Vila Izabel de Osasco, que começou como time de bairro e hoje tem estrutura profissional movimentando milhares de reais por mês, o espírito solidário do Cambalhotas do Bem, que arrecada fundos para cadeiras de rodas e medicamentos, e o União Lapa, que garante participação para pessoas de todas as identidades e idades, são algumas das histórias que serão contadas.