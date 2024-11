SBT conquista vice-liderança em SP com derrota do Cruzeiro na final da Sula

O SBT conquistou a vice-liderança na audiência em São Paulo com a transmissão da final da Copa Sul-Americana, que teve o Cruzeiro como atração principal para o Brasil. O time mineiro foi derrotado pelo Racing por 3 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

De acordo com dados prévios obtidos pela coluna com fontes do mercado, o SBT registrou média de 7,9 pontos de audiência em São Paulo e venceu a Record, que ficou com 4,8 no mesmo período com bola rolando, entre 17h e 19h01.

O resultado foi bem parecido com a final do ano passado, que teve o Fortaleza em campo contra a LDU em uma partida que foi para os pênaltis, alcançando média de 8,5 pontos.