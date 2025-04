'Fechamento' alcança 1,7 milhão e coloca sportv na liderança em estreia

O programa 'Fechamento sportv', que estreou no último domingo e será a nova marca semanal de debates do canal pago da Globo, alcançou pouco mais de 1,7 milhão de pessoas em sua primeira edição, de acordo com dados obtidos pela coluna.

O resultado colocou o sportv na liderança geral dos canais de TV por assinatura com 36% de vantagem sobre o segundo colocado. O programa foi ao ar às 22h, logo após a transmissão do jogo entre Bahia e Corinthians, pela primeira rodada do Brasileirão. O apresentador André Rizek teve a compahia de Denílson, Alline Calandrini, Eric Faria e Felipe Melo.

O 'Fechamento' agora ocupa um espaço semanal que o sportv usava às segundas-feiras com o 'Bem, Amigos,' apresentado por Galvão Bueno entre 2003 e 2022, e depois pelo 'Boleiragem', que teve comando de Roger Flores e Caio Ribeiro entre 2023 e 2024. Aos domingos, terá quase sempre um jogo do canal no Brasileirão antecedendo a atração.