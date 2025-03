Data Fifa chegou: saiba o que vai ter de melhor no futebol para ver na TV

A primeira data Fifa do ano chegou e, como sempre acontece, muitos torcedores se perguntam o que vai ter de bom para assistir no futebol nesse período. Afinal de contas, os campeonatos estaduais já acabaram no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Paulistão parou para os jogos das seleções e só terá a disputa do título entre Corinthians e Palmeiras no dia 27. O que sobrou? Bastante coisa.

A coluna separou alguns dos principais eventos de futebol que terão transmissão na TV neste período, com direito a mata-mata na Liga das Nações da Europa, clássicos nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, o início da disputa pelas vagas europeias no Mundial do ano que vem, e também tem estadual acontecendo em plena data Fifa. Confira:

- Seleção em campo

A seleção brasileira não está empolgante, a julgar pelo futebol apresentado no segundo semestre de 2024, mas a primeira data Fifa de 2025 já reserva dois grandes embates pelas eliminatórias. O time comandado por Dorival Júnior vai enfrentar Colômbia e Argentina.