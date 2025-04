Estreia de Galvão na Band revive 'Bem, Amigos' sem o mesmo clima de rodada

O programa 'Galvão e Amigos' estreou hoje cercado por uma grande expectativa pela volta do formato do 'Bem, Amigos', comandado por Galvão Bueno durante quase 20 anos no sportv, mas agora em TV aberta na Band. O clima de nostalgia foi evidente, o fã que acompanhou as noites de segunda-feira ao longo de duas décadas se reencontrou com o estilo com o qual se acostumou. Ou quase isso.

O clima de pós-rodada típico dos tempos de TV paga ainda não apareceu nesta primeira edição, que ficou centrada nos participantes e na temática de seleção brasileira e CBF. Sobrou o último bloco para o Brasileirão, principal competição nacional que começou no fim de semana e que apareceu no programa a partir de um merchan da Amazon, que transmite o campeonato com Galvão Bueno na narração, e com uma leitura dos resultados e comentários rápidos, sem imagens.

O retorno

Os primeiros minutos de programa já foram um grande 'revival' da antiga atração na TV paga com as apresentações dos parceiros fixos de Galvão na Band: Mauro Naves, Casagrande e Paulo Roberto Falcão, todos antigos companheiros de Globo. Outros nomes, inclusive da Band, como Reginaldo Leme, deverão aparecer ao longo das próximas semanas.