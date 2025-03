Nova série do Combate conta clássicos do cinema em filmes de artes marciais

"Assistir a esse filme é maravilhoso, é uma volta ao passado. Se eu não tivesse assistido, minha vida seria muito diferente, e eu creio que para pior", disse Cunha ao rever a produção em uma sala de cinema.

Quem assistir verá outros depoimentos como esse de pessoas diversas, como o lutador Lyoto Machida, astro do MMA, outros mestres de artes marciais, como Halder Gomes (Taekwondo), Dani Hu e Aang W Avatar (Kung Fu). A escritora Janda Montenegro, crítica de cinema, analisa a influência do filme e do ator Bruce Lee na cultura popular.

"Tudo é muito inovador, tudo é muito atual. As cenas de lutas você precisa ver mais de um vez", diz Janda, que analisa os aspectos técnicos da produção e a importância que o legado deixado pelo ator e pela produção. A análise também deve ser vista com muita atenção por quem for ver o episódio, é muito relevante para a compreensão do que foi 'Operação Dragão', que foi realmente um divisor de águas por diversos fatores.

Vale a expectativa também pelos episódios seguintes. De acordo com a produção, a segunda parte terá como foco o filme 'Rocky, um Lutador', de 1976, com participação e depoimentos do medalhista olímpico Esquiva Falcão contando como o clássico vencedor de três estatuetas do Oscar inspirou suas jornadas dentro e fora dos ringues.

No terceiro capítulo, o filme 'Força Destruidora', com Chuck Norris, é o tema. A produção de 1979 trazia um protagonista campeão mundial de karatê por seis anos consecutivos. Hoje tema de memes conhecidos, Norris também foi importante para a modalidade, e essa história será contada por Machida e também Royce Gracie.

O quarto e penúltimo episódio terá como ponto central o filme 'Nico, Acima da Lei', filme protagonizado por Steven Seagal, que apresentou ao mundo o aikidô e também impulsionou a entrada de jovens nas academias, inclusive no Brasil, que teve dois campeões mundiais.