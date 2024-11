Cléber Machado fala sobre não narrar final no SBT: 'decisão da emissora'

Em entrevista recente ao Alt Tabet, do Canal UOL, Cléber comentou a troca do SBT pela Record. O narrador destacou que todo o processo foi "superclaro" e que comunicou a emissora de Silvio Santos assim que recebeu a proposta do outro canal da TV aberta.

É um processo que está rolando, nem é muito oportuno falar ainda sobre isso. Mas foi um processo superclaro. Assim que eu recebi a proposta [da Record], foi comunicado ao SBT. Durante todo esse tempo foi conversado com o SBT e eu continuo no SBT até o final da temporada. Está tudo muito transparente, como tem que ser. [...] recebi uma proposta, conversei, tudo absolutamente transparente. Ninguém foi traído. Há um exagero de curiosidade com quem trabalha em televisão Cléber Machado, ao Alt Tabet, do Canal UOL

Luiz Alano será responsável por comandar a transmissão de Racing e Cruzeiro. O narrador dividirá a bancada com o comentarista Mauro Beting e a analista de arbitragem Nadine Bastos.

A final da Copa Sul-Americana acontece neste sábado (23), às 17h (de Brasília). O jogo será no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.