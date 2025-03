5 motivos que farão a final Corinthians x Palmeiras ser histórica na TV

Mas vamos agora ao mundo da mídia e explicar por que existem cinco motivos que farão Corinthians x Palmeiras ser histórico hoje:

Classificação e jogos Paulista

1 - Primeira final entre Corinthians x Palmeiras fora da Globo desde os anos 1990

A transmissão em TV aberta do duelo de hoje será exclusiva da Record, que detém os direitos do Paulistão desde 2022 e ainda não tinha dado a "sorte" de conseguir um dérbi na decisão do título. O contrato da emissora com a Federação Paulista de Futebol, inclusive, vai até 2029.

A Globo exibiu praticamente todas as outras finais entre Palmeiras e Corinthians na era moderna. Mostrou a decisão do Paulistão de 1993, do Brasileirão de 1994, do Paulistão em 1995, 1999, 2018 e 2020, e só não teve os direitos de um dérbi valendo taça no Torneio Rio-São Paulo de 1993, exibido com exclusividade pela Band.

Não era, porém, um caso tão emblemático quanto a final de hoje, que terá os dois times titulares brigando por mais um título paulista. A Globo deteve os direitos de praticamente todas as principais competições envolvendo clubes brasileiros neste século, até fazer cortes de gastos e abrir mão de torneios como o Paulistão. No passado, uma semifinal Corinthians x Palmeiras pela Libertadores já foi até arma global contra o sucesso dos filmes que o SBT exibia nas noites de terça-feira no ano 2000. Agora, a "munição" foi para as mãos da Record.

2 - Chance inédita para a Record com uma final Corinthians x Palmeiras

Considerando torneios oficiais, a Record terá uma chance inédita na "era Edir Macedo", iniciada no fim de 1989: transmitir uma final entre Corinthians e Palmeiras. Nem mesmo dividindo com outras emissoras isso aconteceu. De acordo com levantamento da coluna, aliás, o canal chega hoje apenas ao sétimo dérbi exibido desde 1990. A TV Globo, por exemplo, exibiu 57. A Band, 37.