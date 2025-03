YouTube elege 5 momentos que mais agitaram a plataforma no Paulistão 2025

1 - Bastidores da estreia de Neymar no Santos

O vídeo do canal oficial do Santos com os bastidores do anúncio de Neymar alcançou mais de 158 mil visualizações no YouTube. A volta do atacante ao time que o formou como jogador profissional foi tema de diversos outros conteúdos que repercutiram na plataforma.

Classificação e jogos Paulista

2 - Cartolouco com Neymar no CT do Santos

O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, também entrou na cobertura da volta de Neymar ao Santos e conseguiu mais de 700 mil visualizações com o vídeo no qual passou um dia inteiro debaixo de chuva e sol para tentar espiar o jogador nos treinos. Torcedores do Peixe e fãs do jogador que acampavam nos portões do CT participaram da produção.

3 - Gol olímpico de Neymar

O gol olímpico marcado por Neymar no duelo entre Santos e Inter de Limeira gerou mais de 229 mil visualizações no corte oficial no canal do Paulistão. A partida, transmitida pela CazéTV, teve mais de 5 milhões de views ao todo. Shorts, memes, outros cortes do jogo e comentários sobre o gol marcado direto de cobrança de escanteio também agitaram o YouTube.