Taynah Espinoza renova com TNT Sports e mira futuro: 'dar voz às pessoas'

A jornalista chegou ao então Esporte Interativo no meio de 2015, justamente no período de transição da Champions na TV por assinatura. Depois de 20 anos de domínio dos canais ESPN no Brasil, a nova 'casa' da competição nessa mídia passava a ser o EI. Apesar dessa coincidência na linha temporal, Taynah disse que não esperava viver tudo o que viveria nos anos seguintes.

Eu não fazia a menor ideia do que estava por vir. Entro para trabalhar com o futebol internacional. Mas eu não fazia a menor ideia do que viria e no primeiro ano, que eu vou para a primeira final, que é em Milão, a primeira que a gente faz in loco (na TV paga), lembro de estar na minha casa e aí o chefe ligar e falar: 'Taynah, você tem alguma coisa para fazer no final de semana do dia 28?'. Aí eu falei: 'Não'. E não tinha passado pela minha mente, assim, nada. E aí ele falou: 'Ah, então a partir de agora você tem, você vai fazer a final da Champions em Milão'.

A reação na sequência também foi memorável.

Eu gritava, eu estava na janela, eu gritava na janela e pulava. E ele ria do outro lado do telefone. Cara, eu estava contente. Eu falei: "eu estou muito feliz", tipo, é uma realização gigantesca para mim, assim. Então, eu não fazia ideia do que estava pela frente.

A Liga dos Campeões é a marca mais evidente de um trabalho que já dura uma década, mas não a única. "Eu fiz alguma coisa de reportagem logo que eu entrei, ali por uma necessidade. Apresentei um telejornal por bastante tempo. Teve uma cobertura muito pesada que foi a da queda do avião da Chapecoense, foram muitas horas no ar, e a gente descobrindo tudo junto no ar. Então, foi muito pesado. Foram várias coberturas, assim, que eu acho que foram me transformando na profissional que eu me tornei", contou a apresentadora.

Mas qual profissional é essa que aparece na tela dos brasileiros dez anos depois?