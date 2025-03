Globo vai estrear pacote gráfico e novidades tecnológicas no Brasileirão

O pacote gráfico agora contará com um placar customizado com as cores dos times que entram em campo, apresentando também elementos da partida, como estatísticas, substituições e cartões, tudo isso projetado na tela usando movimentos inspirados nas torcidas. O modelo anterior era usado desde 2018, com algumas pequenas alterações no caminho.

O aviso de gols, usado desde o começo do século e conhecido como "pintou a bolinha na tela", também terá um novo design. Vale lembrar que a Globo conseguiu no acordo com a LFU (Liga Forte União) manter as transmissões de seus jogos com o padrão conhecido da emissora. Apenas as partidas da Record/YouTube e da Amazon terão padronização visual do bloco comercial.

Assim, a Globo vai implantar também novidades na geração de imagens do Brasileirão. A Supercine Cam aparece como um dos destaques. A emissora promete que o equipamento terá a capacidade de criar cortes exclusivos em tempo real para serem utilizados durante a partida, com imagens imersivas para uso nos programas após a rodada. A Cable Cam, que gera imagens de cima do campo, também será usada nos jogos mais importantes.

A emissora também vai repaginar a mesa tática, que agora conta com nova tecnologia de realidade aumentada e promete ser mais interativa. A estreia do equipamento será no novo programa 'Fechamento', do sportv, no domingo, mas a mesa estará disponível a partir da segunda rodada nas transmissões do canal pago, e futuramente também nos jogos transmitidos pela TV Globo.

As vinhetas de abertura também serão renovadas. No ano passado, a TV Globo mostrava tomadas de imagens feitas por drones sobrevoando os estádios. Nesta temporada, imagens plásticas dos principais jogadores se mesclam com as torcidas. O sportv também terá seu filme próprio, com uma pegada que exalta o "jeito único" de quem acompanha o Brasileirão pelo canal, unindo imagens das partidas, grafismos 3D e o elenco do Esporte da Globo.

A Globo enquanto empresa possui nove jogos por rodada, sendo oito exclusivos, no Brasileirão. A TV aberta exibe um jogo por rodada em cada local, algumas vezes sendo a mesma partida em todo o país, como o Palmeiras x Botafogo da estreia neste domingo, às 16h, e em outras mostrando dois ou três jogos simultâneos e dividindo a rede.