Racing liquida esperanças do Cruzeiro no fim e leva título da Sul-Americana

Como foi o jogo

Começo quente. Além da temperatura alta na capital paraguaia, o jogo esquentou com um gol anulado antes dos cinco minutos. O time argentino, mais atento, aproveitou vacilo na marcação para abrir o placar em boa jogada coletiva. Para alívio dos brasileiros, o VAR apontou posição de impedimento na origem da jogada e anulou o gol.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Racing aproveita as chances. O Cruzeiro continuou apresentando dificuldades na troca de passes e pagou pelos erros técnicos. Pressionado na defesa, Walace perdeu a bola perto da área e, na sequência, Martirena encobriu Cássio em uma tentativa de cruzamento. Poucos minutos depois, João Marcelo e Villalba falharam em acompanhar mais uma bola em profundidade. Na conclusão, Martínez ficou em ótimas condições para deixar o Racing em vantagem por dois gols.

Segundo tempo de reação. Após o intervalo, os jogadores do Cruzeiro conseguiram se organizar e equilibraram a partida. O momento do jogo passou a ser brasileiro com domínio no meio de campo onde Matheus Pereira chamou a responsabilidade. Kaio Jorge diminuiu ainda cedo na etapa, dando esperança para a torcida mineira.

Festa argentina. O Racing diminuiu o ritmo e sentiu a mudança de domínio na partida. Mesmo assim, segurou o resultado com faltas e demora na reposição, principalmente nos minutos finais. A pressão cruzeirense seguiu até o fim, porém com apenas uma finalização com direção certa no gol, que parou nas mãos de Arias. Com todo o time brasileiro no ataque, o Racing, com Martínez, ainda aumentou o placar com um gol no minuto final em jogada de contra-ataque.

Lances de destaque

Impedimento. Logo no primeiro ataque do jogo, Salas recebeu em profundidade e tocou no meio da área para Martínez. O atacante fez o pivô, atraiu a marcação e deixou para Martirena, que chutou para o fundo do gol. O lance foi anulado por posição irregular.