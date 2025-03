ESPN terá programa com conteúdos clássicos do canal; Neymar é o 1º tema

A ESPN estreia neste fim de semana um programa que vai usar o arquivo histórico do canal para recontar as trajetórias de nomes do esporte brasileiro. O atacante Neymar será o tema da primeira edição do 'Clássicos ESPN', que vai ao ar neste sábado, a partir das 20h (horário de Brasília), com apresentação de Celso Unzelte e participações de Rafael Valente.

O programa será exibido na ESPN, em TV por assinatura, e também dentro do Disney+, em streaming. A atração terá duração de 30 minutos por episódio e uma edição por mês. A estreia vai resgatar conteúdos do arquivo do canal nas primeiras entrevistas de Neymar, a primeira reportagem sobre o jogador, e até um partida de videogame com o repórter Mendel Bydlowski, além de uma 'pelada' com Paulo Henrique Ganso e André nos primórdios deles no Santos.

O 'Clássicos ESPN' é um programa idealizado pelo jornalista Marcelo Gomes, que também é responsável por outras produções originais da ESPN no Disney+, como 'Sonho de Menino, com Fernando Diniz', 'Mulheres do Microfone', e 'Richarlison: O Pombo é Gente'.