Ibope terá medição unificada de audiência do futebol nas TVs e streaming

A Kantar Ibope Media anunciou o lançamento de uma ferramenta que vai permitir a medição unificada de audiência das transmissões esportivas na TV aberta, TV por assinatura, e plataformas de streaming. O 'Sports Audience Measurement' vai colocar todas as mídias em uma mesma régua para tornar os dados comparáveis e padronizados. Os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil serão os primeiros a participarem da nova mensuração.

Com essa mudança, as transmissões da TV Globo, Record, sportv, Premiere (na TV paga e no streaming), CazéTV no YouTube e Amazon Prime Video no Brasileirão terão métricas comparáveis em pontos de audiência no ambiente domiciliar. No caso da Copa do Brasil, também há transmissões da Amazon e dos canais Globo.

Na prática, a novidade poderá eliminar as confusões provocadas, por exemplo, pela diferença de peso na pontuação entre TV aberta e TV paga, ou pela conversão simples do número de aparelhos conectados exibido publicamente no streaming para o valor em pontos de TV aberta, que não são práticas estatisticamente corretas.