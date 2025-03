'Panela sportv': saiba como será o novo programa de Fred com André Balada

A nova atração comandada pelo apresentador Fred Bruno na Globo será o programa 'Panela sportv', que estreia na próxima segunda-feira (31) aproveitando o início do Brasileirão 2025. A produção, que contará com a presença do ex-jogador André Balada, será a primeira do sportv com distribuição gratuita na internet por meio do canal do ge no YouTube, além de transmissão também no Globoplay e no GE.

O sportv também vai aproveitar o conteúdo exibindo em pílulas na programação, nas redes sociais, e uma apresentação na íntegra depois do 'Troca de Passes'. Na internet, o programa vai ao ar às 17h (horário de Brasília). A produção será feita em São Paulo, com Fred e André recebendo influenciadores convidados para compor a mesa que vai discutir as notícias do mundo do futebol e dos outros esportes.

"Este é um projeto especial para o sportv, que intensifica a conexão do canal com o público em geral, mas especialmente com o público jovem. O 'Panela sportv' é mais um programa que nasce para compor a jornada do telespectador que curte futebol, e agora, a partir de uma resenha com linguagem irreverente, comandado por Fred, que é consagrado nesse ambiente digital, e que terá ao lado outros influenciadores e boleiros. Será mais uma opção para o público", disse o diretor de Canais Esportivos da Globo, Eduardo Gabbay.