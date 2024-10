Clássico Real Madrid x Barcelona será aposta do Disney+ no fim de semana

O clássico entre Real Madrid e Barcelona, válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, será a grande aposta do Disney+ neste fim de semana. A partida ficará exclusiva do streaming e terá transmissão com participação in loco do repórter André Linares e do correspondente internacional Gustavo Hofman no Santiago Bernabéu, em Madri.

A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília) e vai colocar frente a frente dois times que golearam no meio de semana pela Champions League com show de brasileiros. Vinicius Jr. marcou três gols na virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2, enquanto Raphinha também fez três gols na vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayern.

Para a transmissão deste sábado, o Disney+ escalou o narrador Fernando Nardini, acompanhado dos comentários de Paulo Calçade e das análises de arbitragem de Carlos Eugênio Simon. A plataforma terá um pré-jogo de uma hora de duração, iniciando às 15h. Será o SportsCenter Abre o Jogo, com apresentação de Bruno Vicari.