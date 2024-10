'Futebol da Esperança': Zico e Tite serão técnicos em jogo festivo da Globo

Nomes do futebol também fazem parte, como as ex-jogadoras Formiga e Milene Domingues, a artilheira Cristiane, os pentacampeões mundiais com a seleção masculina em 2002 Edilson, Denílson, Vampeta e Ricardinho, o ex-jogador Amaral, o influenciador Fred Bruno, e também ex-atletas que hoje são comentaristas na Globo, como Alline Calandrini, Roger Flores, Diego Ribas, Richarlyson e Dodô.

O jogo beneficente terá narração de Luis Roberto na TV Globo logo após a primeira parte do 'Domingão com Huck'. Caio Ribeiro e Paulo Nunes comentam. No sportv, a narração fica com Paulo Andrade, acompanhado de Eric Faria e Grafite. No can al pago, o 'Aquecimento sportv' faz o pré-jogo uma hora antes de a bola rolar.

Os ingressos estão à venda na internet por meio do site https://futeboldaesperanca.soudaliga.com.br/. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40.