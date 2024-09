ESPN alcança mais de 3 milhões com quartas de final da Libertadores

As quartas de final da Libertadores renderam aos canais ESPN uma audiência de mais de 3 milhões de espectadores na TV paga. A emissora esportiva da Disney transmitiu com exclusividade a eliminação do Flamengo diante do Peñarol-URU, e também o confronto brasileiro entre São Paulo e Botafogo, com classificação botafoguense, este último dividido com a TV Globo, que exibiu em sinal aberto.

De acordo com dados obtidos pela coluna, a ESPN teve quase 2 milhões de espectadores no jogo de ontem entre Peñarol e Flamengo, que acabou empatado sem gols, o que garantiu a classificação do time uruguaio para a próxima fase. Foi a maior audiência do ano no canal e também uma liderança total entre os canais pagos, com 2000% de vantagem sobre o segundo lugar.

A Libertadores já acumula um alcance de mais de 7 milhões de pessoas nos canais ESPN desde as primeiras fases, e na semifinal os jogos transmitidos serão entre Atlético-MG e River Plate, com exclusividade na ESPN e no Disney+, marcados para duas terças-feiras, 22 e 29 de outubro, ambos às 21h30 (horário de Brasília).