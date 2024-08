Record compra Brasileirão da LFU até 2027 e renova Paulistão até 2029

Na configuração atual da Série A, a Liga Forte possui 12 clubes: Athletico, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. A lista ainda vai mudar de acordo com rebaixamentos e acessos no fim deste ano.

Na prática, a Record terá à disposição também nesse pacote os jogos de times que não fazem parte da LFU e que estão na Libra, bloco que negociou seus direitos exclusivamente com a Globo. Isso porque a Lei do Mandante atualmente em vigor garante esse direito. Ou seja, um duelo do Flamengo, que é da Libra, contra o Fluminense, da LFU, seria da Globo quando o Rubro-Negro fosse o mandante, e poderia ser da Record quando o Tricolor tivesse o mando de campo.

A Record deve configurar seus jogos para os domingos às 18h, faixa já usada no Paulistão em 2024 com sucesso, após dois anos de testes no horário mais tradicional da Globo, o das 16h. Além de ter mais audiência e competir com a linha de shows de emissoras como a própria Globo e o SBT, a faixa das 18h tiraria o jogo da Record da concorrência com o mesmo campeonato na emissora carioca, que seguirá usando a janela das 16h com a Libra.

Depois de retornar ao futebol nacional com a compra do Carioca em 2021, torneio que ficou na Record por duas temporadas, a emissora de Edir Macedo apostou no Paulistão a partir de 2022 com um contrato também de um jogo por rodada, totalizando 16 datas nos estaduais. Agora, renova o contrato até 2029. Com o Brasileirão acrescentando 38 janelas de transmissões, a Record já alcança 54 datas de futebol durante toda a temporada.

Tanto o Brasileirão da LFU como o Paulistão são comercializados pela mesma agência, a LiveMode, que não divulga os valores praticados nas negociações. Mas, no começo deste mês, o colunista Danilo Lavieri noticiou que a Record tinha oferecido R$ 210 milhões pelo pacote de plataformas abertas da Liga Forte no Campeonato Brasileiro, permitindo a negociação dos mesmos jogos com uma plataforma digital, que poderá ser o YouTube, que entraria com valor parecido e elevaria o total arrecadado em mídias gratuitas para cerca de R$ 400 milhões por ano.