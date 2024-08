Record faz proposta de R$ 210 milhões por ano para transmitir Brasileirão

A LFU ainda vai ao mercado para vender os direitos de televisão fechada e também de pay-per-view. Ainda não há uma proposta formal, mas há conversas com diferentes grupos, inclusive com a Globo, que pensa em colocar os jogos no Sportv ou no Premiere. A expectativa é chegar em R$ 1,5 bilhão por temporada.

A Liga Forte União conta hoje com times como Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Athletico e Internacional. Eles venderam 20% dos direitos de televisão por 50 anos a troco de um adiantamento que já receberam. Ou seja, depois da divisão desse total entre os clubes, eles ficarão com 80%. O Corinthians é exceção.

A Libra abriga outros times como Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Atlético-MG, além do Santos, que está na Série B, e já negociou as suas três propriedades com o grupo Globo por cerca de R$ 1,1 bilhão por ano, em um pacote de cinco anos.

Esse número pode mudar de acordo com o acesso e o rebaixamento dos times no Brasileirão deste ano, uma vez que esses contratos assinados valem a partir de 2025.

Não há, em contrato, uma divisão do valor por cada propriedade. Se você estimar que metade do total seja para TV aberta, a Libra terá cerca de R$ 500 milhões para distribuir entre os seus filiados, enquanto a LFU terá cerca de R$ 400 milhões por essa mesma propriedade.