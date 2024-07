YouTube quer bombar Olimpíadas com transmissão multiview e influenciadores

"Estou extremamente empolgado com isso. Quando eu era criança e era um grande fã de esportes, eu ligava a televisão e havia um ou dois jogos por semana. Eu os assistia e isso era tudo. Acho que a expectativa dos fãs de esportes hoje no Brasil e em todo o mundo, especialmente dos mais jovens, mudou drasticamente, e agora eles esperam que o conteúdo esportivo esteja disponível 24 horas por dia, ste dias por semana, em todos os dispositivos. Seja jogos ao vivo, clipes, melhores momentos. Eles também esperam consumir o conteúdo de vários ângulos, muitas vezes através da lente de nossos criadores", disse Mohan.

Imagem ilustrativa de como funciona o recurso multiview nas transmissões do YouTube Imagem: Reprodução/YouTube

Tecnologia multiview

O principal destaque o YouTube vai apresentar nesses Jogos Olímpicos, por meio da CazéTV, é a tecnologia multiview, que possibilitará aos usuários acompanhar mais de um evento ao mesmo tempo na tela. Esse recurso está disponível em desktops e TVs conectadas (smart TVs).

"O multiview é algo em que investimos há muito tempo. Lançamos há cerca de um ano e meio, tivemos muito em torno do basquete nos EUA, trouxemos isso para o NFL Sunday Ticket, e agora estou muito empolgado, é quase como se as Olimpíadas fossem feitas para o multiview, porque, como fã, agora posso ligar o YouTube na minha tela de televisão e terei várias opções para consumir esse conteúdo ao vivo em parceria com a CazéTV. Então, posso estar assistindo a quatro competições ao mesmo tempo com o multiview, e tenho várias escolhas das várias combinações de jogos que poderei assistir, e estou muito animado com a experiência", explicou o CEO do YouTube.

Sócio co-fundador da LiveMode, o empresário Sergio Lopes diz que o recurso vai contribuir com as transmissões da CazéTV. "O Multiview está super alinhado com os nossos objetivos e não poderíamos estar mais satisfeitos. Essa tecnologia permite que a pessoa assista ao mesmo tempo inúmeras transmissões de competições ao vivo e isso potencializa nossas intenções de abrir tantas lives quantas forem necessárias e também de dar direito de escolha para o fã do esporte", afirmou.