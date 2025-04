Sem TV aberta, Copa do Brasil define transmissões da 3ª fase; veja a lista

A Copa do Brasil teve divulgadas hoje as transmissões da terceira fase da competição, que será realizada entre os dias 29 de abril e 22 de maio. Sem a TV Globo, que só entra a partir das oitavas de final, os jogos foram divididos entre Sportv/Premiere e Prime Video.

O serviço de streaming da Amazon, inclusive, ficou com a exclusividade de jogos de times como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Santos. A empresa tem contrato com a Globo para transmitir 40 jogos exclusivos da Copa do Brasil por temporada até 2026, e recentemente adquiriu da LFU (Liga Forte União) mais 38 jogos exclusivos do Brasileirão, investindo fortemente no futebol brasileiros.

Sportv e Premiere exibem as partidas na TV por assinatura e no streaming também. A TV Globo no atual ciclo de direitos só entra nas oitavas de final, exibindo jogos em oito datas.