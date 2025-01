Estrela Vermelha de Yago dos Santos volta a vencer na Euroliga

Em mais uma partida válida pela Euroliga de Basquete Masculino, o Estrela Vermelha de Yago dos Santos voltou a vencer após a derrota contra o Maccabi Tel-Aviv. Desta vez, a equipe sérvia superou o Partizan Belgrado por um placar apertado de 73 a 71 nesta sexta-feira (31). O brasileiro teve uma atuação discreta, registrando 2 pontos em 9min20s em quadra.

Yago dos Santos esteve em quadra por 9min20s e contribuiu com 2 pontos, 1 rebote e 1 assistência para a equipe sérvia. Carlik Jones, do Partizan, terminou como cestinha da partida, anotando 20 pontos. Pelo Estrela Vermelha, Filip Petrusev liderou a equipe com 17 pontos.

O Jogo

Na primeira metade do jogo, as equipes mantiveram um desempenho equilibrado, sem que nenhuma delas abrisse grande vantagem no placar. No primeiro quarto, o Estrela Vermelha enfrentou algumas oscilações, mas ainda assim terminou à frente por 21 a 18. Já no segundo período, a equipe de Yago seguiu consistente e venceu por 21 a 19, chegando ao intervalo com cinco pontos de vantagem.