Paris perde terceira e é varrido pelo Fenerbahce na Euroliga

Fim da linha para o Paris na Euroliga de basquete. A equipe comandada pelo brasileiro Tiago Splitter foi eliminada da competição nesta terça-feira (29). Em confronto contra o Fenerbahce, da Turquia, pelos playoffs, o time parisiense acabou derrotado 98 a 88 e perdeu a série por 3-0.

Foi um duelo dramático na capital francesa. Jogando pela sobrevivência na competição, o Paris voltou a ter seus arremessos de três pontos bem marcados e terminou o confronto com 26.7% (8/30) de aproveitamento no quesito. O time terminou o primeiro tempo seis pontos atrás do placar e reagiu na segunda parte para empatar o jogo a 15 segundos do fim. Contudo, acabou sucumbindo na prorrogação.