Sem Jimmy Butler, Miami Heat bate Orlando Magic na prorrogação

A segunda-feira (27) começou turbulenta para o Miami Heat, mas terminou com um final feliz. Em atrito com a direção da franquia, Jimmy Butler abandonou um treino após saber que não seria mais titular na equipe. Por conta disso, o jogador recebeu a sua terceira suspensão, desta vez em definitivo, e está mais perto do que nunca de trocar de time. A notícia não abalou o Heat, que mais tarde venceu o clássico contra o Orlando Magic por 125 a 119.

Tyler Hero e Bam Adebayo foram os dois grandes responsáveis pela vitória do Miami Heat. Hero foi o cestinha da partida com 30 pontos, além de registrar oito rebotes e 12 assistências. Enquanto Adebayo marcou 26 pontos, sendo dez deles na prorrogação, e mais 10 rebotes e nove assistências no jogo.

Destaque para a força mental e coletiva do time de Miami, que conseguiu buscar uma reação para tirar uma diferença de 14 pontos no último período e levar para a prorrogação. No tempo extra, a equipe voltou a ficar seis pontos atrás, mas buscou um novo empate para forçar uma segunda prorrogação, onde venceu o rival.