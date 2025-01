Em jogo único da noite, OKC Thunder vence Portland Trail Blazers

Em única partida da noite deste domingo (26), o Oklahoma City Thunder visitou o até então embalado Portland Trail Blazers e venceu mais uma, por 118 a 108. Com a vitória, o time de Conferência Oeste assumiu o posto de melhor campanha momentânea da temporada na NBA, ultrapassando o Cleveland Cavaliers.

Apesar de primeiro quarto disputado, o time do astro canadense Shai Gilgeous-Alexander tomou as rédeas da partida no segundo período e administrou a vantagem até o fim. Vitória foi a 37ª em 45 jogos do time de Oklahoma, que voltou a vencer após ser derrotado em casa para o Dallas Mavericks, na quinta-feira (23)

Mesmo jogando três partidas fora de casa, o Blazers tinha sequência de quatro importantes vitórias na temporada regular, que fez com que o time pudesse sonhar em escalar a tabela de classificação da conferência. Mesmo assim, a distância para o 10° colocado já era distante, com o Sacramento Kings tendo uma margem de seis vitórias. A equipe acumula 17 vitórias em em 46 partidas até aqui.