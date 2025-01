São José vence quinto classificado para a Copa Super 8 seguido

Vai jogar a Copa Super 8? A regra é clara: antes tem que perder para o São José. Nesta quinta-feira (23), o time do interior de São Paulo foi até a capital encarar o São Paulo, e venceu por 89 a 80, no Ginásio do MorumBis. Essa foi a quinta vitória consecutiva do time, todas contra equipes que terminar o primeiro turno entre as oito primeiras colocações.

A sequência começou com uma viagem ao Rio de Janeiro, onde venceu o vice-líder Flamengo, por 89 a 82, e o Vasco da Gama, por 75 a 69. Em casa, fez quase 200 pontos em duas partidas, ao bater o Brasília por 94 a 79, e o líder Minas, por 98 a 88. A equipe foi, até o momento, a única nesta edição de NBB a fazer mais de 83 pontos nos mineiros.

Com a série de vitórias, o time saiu de 41% de aproveitamento para 54%, com 12 vitórias e 10 derrotas. Pela primeira vez na temporada, o time do Vale do Paraíba aparece momentaneamente na oitava colocação.