Hapoel, de Caboclo, bate líder e chega à 2ª colocação da Eurocup

A vantagem do Hapoel esticou no terceiro quarto, após oito pontos a favor seguidos, e foi parar em sete pontos, com o placar de 60 a 53. Novamente, o roteiro se repetiu no último quarto. Johnathan Motley doutrinou, colocou a partida debaixo do braço e fez o Hapoel vencer por 84 a 77.

O brasileiro Bruno Caboclo esteve em quadra por apenas quatro minutos, mas conseguiu marcar três pontos e ainda contribuir com um rebote. O maior cestinha e assistente da partida foi o americano Johnathan Motley, com 19 pontos e sete assistências no total. Já o israelense Tomer Ginat foi o maior reboteiro.

TABELA E AGENDA

Agora, o Hapoel entra em quadra novamente contra o Kiryat, pelo Campeonato Israelense, no dia 26 deste mês, às 13h35. Com o triunfo, a equipe de Caboclo chegou aos 20 pontos e se encontra na 2ª colocação.

Por outro lado, o Bahçe?ehir enfrenta o Kar??yaka no dia 25 de janeiro, às 9h30, pelo Campeonato Turco. Já na tabela da Eurocup, Bahçe?ehir segue isolado em 1º lugar do grupo A, com 26 pontos.