Cavaliers alcança marca histórica em varrida contra o Miami Heat na primeira rodada dos Playoffs

No lado derrotado, Tyler Herro viveu uma semana para esquecer. Visado pela defesa de Cleveland, o armador terminou o Jogo 4 com apenas um acerto em dez arremessos e o pior aproveitamento entre todos os atletas em quadra. Após a eliminação, admitiu: "Não há desculpas, é vergonhoso." Herro ainda lamentou a ausência de Jimmy Butler, ex-astro do Heat que forçou sua saída para o Golden State Warriors e, segundo o jogador, poderia ter mudado o rumo da série.

Donovan Mitchell foi o principal destaque dos Cavs, liderando a equipe com 22 pontos e reforçando o discurso de foco: "Mesmo com a vantagem, a nossa mentalidade era de continuar pressionando. Foi um teste para nós mesmos." A vitória veio como um alívio para o Cavaliers, que buscava evitar o desgaste enfrentado no ano anterior, quando precisou de sete jogos para avançar e acabou eliminado logo na fase seguinte.

Antes do início da partida, um momento emocionante marcou a noite: Tristan Thompson e Kevin Love, campeões com os Cavs em 2016, se abraçaram em solidariedade à recente perda do pai de Love, Stan, que faleceu após longa doença.

O Cavaliers espera agora o vencedor do confronto entre Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, que ainda vai para o jogo 5 com 3 a 1 a favor do Pacers.