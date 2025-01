Paris de Tiago Splitter vence na Euroliga e se figura no top-3

Nesta quinta-feira (16), a Euroliga de basquete masculino teve mais uma rodada. O Paris, comandado pelo técnico brasileiro Tiago Splitter, eleito o melhor treinador do 1º turno, derrotou o Maccabi Tel Aviv por 96 a 83, jogando em casa. Com a vitória, a equipe conquistou sua 11ª vitória e se figura no top-3 da tabela de classificação.

No primeiro quarto, o Paris iniciou a partida de forma dominante, abrindo 8 pontos de vantagem logo nos minutos iniciais. O Maccabi Tel Aviv tentou reagir, mas a equipe francesa ampliou a diferença, fechando o período em 26 a 11. No segundo quarto, o time israelense marcou 8 pontos, reduzindo para 32 a 20, e seguiu encurtando a diferença com mais 5 pontos, deixando a desvantagem em apenas 8. Porém, na reta final, o Paris de Tiago Splitter voltou a impor seu ritmo, ampliando novamente o placar e encerrando a primeira metade do jogo em 49 a 33.

Na volta do intervalo, o Paris manteve sua vantagem, administrando o placar sem deixar o ritmo cair. Na segunda metade do terceiro quarto, o time israelense conseguiu marcar 9 pontos, reduzindo a desvantagem de 20 pontos. No último quarto, a equipe francesa apresentou um desempenho oscilante, embora tenha permanecido à frente. O Maccabi Tel Aviv aproveitou as oscilações para diminuir ainda mais a diferença, mas não foi o suficiente. O jogo terminou com uma vitória do Paris por 96 a 83, com 13 pontos de vantagem.