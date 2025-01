Gui Santos é titular pela primeira vez com a camisa do Warriors

Na noite desta quarta-feira (15), o basquete brasileiro teve importante feito na NBA. Pela primeira vez na carreira, Gui Santos foi titular em uma partida do Golden State Warriors. O brasiliense de 22 anos começou na rotação titular na vitória do time de São Francisco sobre o Minnesota Timberwolves, por 116 a 115.

Gui começou a partida com tudo, marcando 5 pontos nos primeiros cinco minutos em quadra. Com ele, o time abriu grande vantagem no primeiro quarto, fazendo 34 a 12.

A partir do segundo período, Gui passou a sofrer com a marcação de faltas da arbitragem e acabou voltando para o banco em algumas oportunidades ao decorrer do restante do jogo. No total, foram 21 minutos em ação - tempo menor do que ele teve contra Pacers e Pistons.