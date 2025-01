Paris Basketball, de Tiago Splitter, volta a vencer na EuroLiga

Feito as pazes com a vitória, o time agora tem o mesmo desempenho de outra equipe com destaque brasileiro: o Estrela Vermelha, do armador Yago Santos, que enfrenta o Fenerbahce amanhã (15), às 16h, no horário de Brasília.

Vale ressaltar que Tiago Splitter, em seu primeiro ano como treinador, no comando do recém-promovido time parisiense, foi eleito o melhor técnico do primeiro turno da competição. Em votação feita pelos general managers, Tiago teve 27,8% dos votos, levando para casa a premiação individual.

Aos 39 anos de idade, Tiago assumiu o cargo principal do Paris Basketball, substituindo Tuomas Iisalo, da Finlândia. O treinador finlandês seguiu o caminho oposto ao se juntar à equipe do Memphis Grizzlies da liga norte-americana de basquete. Com isso, Splitter se tornou o primeiro brasileiro a comandar uma equipe da Euroliga.