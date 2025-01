Gui Santos faz sua maior pontuação na NBA em vitória do Warriors

Na noite desta quinta-feira (9), o Golden State Warriors voltou a vencer após duas derrotas consecutivas. Fora de casa, bateu o Detroit Pistons por 107 a 104, com destaque brasileiro. Pela primeira vez na temporada, Gui Santos teve minutos significativos na rotação do treinador Steve Kerr.

E o brasileiro correspondeu. Foram 13 pontos na partida em 26 minutos dentro de quadra, sendo que 9 desses pontos foram no primeiro tempo, onde Gui teve mais participação e foi o maior pontuador parcial da partida. Na segunda etapa, com menos minutos, foi ultrapassado por alguns jogadores, mas mesmo assim fez mais 4 pontos, terminando a partida como 5º melhor pontuador do time visitante.

Essa foi disparada a atuação mais relevante de Gui na NBA, já que além de ter sido a primeira vez que jogou mais de 25 minutos e ter feito sua maior pontuação em um só jogo, o brasileiro também teve seu maior número de assistências e roubadas de bola na liga. Certeiro, também foi a primeira vez em que acertou 4 bolas de três pontos na mesma partida.