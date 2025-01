Em confronto 'brasileiro', Estrela Vermelha bate Paris na Euroliga

O basquete brasileiro esteve bem representado nos dois lados do duelo entre Estrela Vermelha e Paris Basketball, nesta sexta-feira (10), pela Euroliga. Yago dos Santos, armador do time tradicional time sérvio, enfrentou Tiago Splitter, treinador da equipe francesa. Quem se deu melhor no 'confronto' brasileiro foi Yago, que ajudou a sua equipe a vencer em casa por 85 a 69.

Yago dos Santos teve uma atuação discreta no triunfo, atuando por apenas 12 minutos na partida. Mesmo assim, o armador registrou três pontos, um rebotes e quatro assistências. A vitória consolidou o Estrela Vermelha na quinta colocação da temporada regulamentar da Euroliga, com uma campanha de 12 triunfos e oito derrotas.

Por outro lado, Tiago Splitter viu a sua equipe perder pela quinta vez consecutiva na competição. Sob comando do brasileiro, que faz a sua temporada de estreia como treinador, o Paris Basketball teve um início brilhante na Euroliga. A equipe chegou a liderar o campeonato por algumas rodadas, mas viu o desempenho cair drasticamente nas últimas partidas. Assim, time francês agora ocupa o sexto lugar, com 11 vitórias e oito derrotas.