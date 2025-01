Kamilla anota duplo-duplo, mas perde segunda seguida na China

No confronto da 18ª rodada do Campeonato Chinês Feminino de basquete, o Shanghai Swordfish, time da brasileira Kamilla Cardoso, foi derrotado pelo Beijing Greatwalls por 81 a 77. Apesar do resultado negativo, a mineira de 23 anos brilhou em quadra e terminou como a principal pontuadora da partida.

Em 34 minutos de tempo de quadra, Kamilla foi a cestinha do jogo com a marca de 23 pontos. Ela também foi autora de 13 rebotes (alcançando um duplo-duplo), quatro assistências e dois roubos de bola. Destaques negativos para os seis turnovers e as cinco faltas cometidas. Do lado do Beijing, a norte-americana Khaalia Hillsman liderou o ataque com 19 pontos, sendo nove deles anotados em lances livres.

Este foi o segundo revés consecutivo do Shanghai Swordfish no Campeonato Chinês. Na última segunda-feira (30), no último compromisso de 2024, o time perdeu para o Inner Mongolia pelo placar de 71 a 68. No momento, Kamilla e companhia ocupam o quinto lugar do grupo A da liga nacional, com uma campanha de 11 vitórias e sete derrotas.