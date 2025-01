Caboclo e Yago ajudam times a vencerem primeiros jogos de 2025

Outro que atuou no segundo dia do ano foi o armador Yago Mateus, pelo Estrela Vermelha, contra o Baskonia. O jogo foi equilibrado no primeiro quarto, com o time deslanchando na segunda parcial, abrindo larga vantagem antes do intervalo, com placar de 42 a 28. Mesmo com queda de rendimento na segunda metade da partida, o time conseguiu segurar placar e fechar em 75 a 73.

Yago Mateus teve atuação discreta, marcando apenas cinco pontos, dois rebotes e seis assistências. O maior pontuador do jogo foi Chima Moneke, do Baskonia, com 18 pontos, sete rebotes e três assistências. O próximo jogo do time será contra o FMP pela Liga ABA, no dia 5 de janeiro, às 15h30.