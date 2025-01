Após 39 dias de contrato, Barcelona anuncia saída de Raulzinho

Nesta quinta-feira (2), o Barcelona anunciou a saída de Raul Neto, o Raulzinho. Segundo nota, o clube e o jogador chegaram a um acordo para romper o contrato que duraria até dia 30 de junho de 2025.

"Raul Neto está deixando o Barça após o clube e o jogador chegarem a um acordo de finalização do contrato, que em teoria duraria até 30 de junho de 2025. O encerramento veio após a jornada internacional do brasileiro de azares e lesões. No dia 27 de dezembro, na partida contra o Estrela Vermelha, Neto sofreu lesão nos músculos isquiotibiais da coxa esquerda, que o afastará por cerca de três meses", publicou o time catalão.

O Barcelona ainda enfatizou o profissionalismo do brasileiro, além da capacidade de adaptação durante a breve passagem de Raulzinho pelo time. Desse modo, o Barça ainda desejou tudo de melhor no futuro, dentro e fora da quadra. Outro fato destacado pelo Barcelona foi o acompanhamento do departamento médico do time para ajudar o jogador na recuperação da lesão.