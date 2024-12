Pré-olímpico, demissões e esperança: o ano do basquete feminino

Com o Ginásio do Mangueirinho lotado, o Brasil começou sua trajetória contra a poderosa seleção australiana, que mais tarde terminaria as qualificatórias de maneira invicta. Apesar de todo favoritismo para o lado de lá, as brasileiras deixaram a partida equilibrada. Atrás do placar durante todo o primeiro tempo, a seleção chegou a virar a partida no comecinho do último quarto, mas australianas se impuseram e venceram por 60 a 55.

Apesar da derrota, a atuação deu esperanças em relação ao time comando por José Neto, que teve na segunda rodada um confronto chave pensando na classificação. Diante da Sérvia, também derrotada na primeira partida, o Brasil tinha a sua maior chance de vitória.

Mesmo dominando o começo do confronto, as brasileiras não suportaram a pressão europeia e acabaram tomando a virada, perdendo por 72 a 65.

Como a terceira posição bastava, o Brasil teve ainda a chance de se classificar contra a Alemanha, na última rodada. Para isso, precisava vencer alemãs por 8 pontos de diferença.

Mesmo lutando muito e não deixando as adversárias se desgarrarem, o time tupiniquim não conseguiu o saldo que precisava. E nem a vitória. No confronto mais equilibrado da chave, a terceira derrota veio por 73 a 71, pondo ponto final no sonho brasileiro de ir a Paris.

José Neto pede para sair

Quatro meses após não ter conquistado a vaga, o técnico José Neto entregou o cargo. O pedido de demissão veio depois que o preparador Diego Falcão foi desligado, após atletas manifestarem incômodo ao fato do profissional ter se posicionado a favor da PL do Aborto, que tramitava na Câmara dos Deputados na época.