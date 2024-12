É inegável que dizer que, apesar das Olimpíadas, o clímax da trajetória da seleção brasileira de basquete em 2024, aconteceu antes de Paris. Com resultado surpreendente, a história do ano da bola laranja brasileira pode ser contada a partir do pré-olímpico.

Classificação heroica e volta às Olimpíadas após 8 anos

Em Riga, na Letônia, o Brasil disputou uma das chaves pré-olímpicas que valiam classificação para os Jogos. Seis equipes, divididas em dois grupos, disputavam apenas uma vaga destinada ao campeão do "torneio".

No Grupo B, a seleção brasileira teve companhia de Montenegro e Camarões, enquanto do outro lado da chave, a Letônia, dona da casa, enfrentava Filipinas e Geórgia. Com um início muito bom, o Brasil estreou batendo o favorito do grupo, Montenegro, por 81 a 72, se colocando em situação confortável para avançar.